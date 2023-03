Der amerikanische Soft- und Hardwarekonzern Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, NYSE: ORCL) wird eine vierteljährliche Dividende von 40 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen, wie am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 24. April 2023 (Record day: 11. April 2023). Gegenüber dem Vorquartal (32 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 25 Prozent. Auf ...

