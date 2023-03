Das Instrument 8KS NO0010927288 LUMI GRUPPEN AS NK -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023

Das Instrument BCA0 GRS001003037 ATTICA BANK S.A. EO 10,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023

Das Instrument 1XK US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.03.2023

Das Instrument RTG SE0011721356 RAYTELLIGENCE AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.03.2023

Das Instrument 7A9 US04522R1014 ASLAN PHARMACEUT. ADR/5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 13.03.2023

