The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2023
ISIN Name
US018490AQ58 ALLERGAN 2023
XS0874840845 GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN
US36966THT25 GENERAL ELECTRIC 2023 FLR
XS0903433513 AT + T 13/23
XS1854532865 SPAREBK V BOLIG.18/23 MTN
CH0204477290 CAISSE REF.HAB 13-23
US26875PAK75 EOG RESOURCES 12/23
DE000A2GSLF9 DT.PFBR.BANK PF.R.15277
DE000A32VN42 BAUER AG BZR
USP3772NHK11 COLOMBIA 13/23
US26442CAQ78 DUKE ENERGY CAROL.16/23
US25470XAL91 DISH DBS 2023
US35671DAZ87 FREEPORT-MCMORAN 2023
US552953CC35 MGM RES.INTL 2023
XS0830194501 TOTALEN.CAP.INT.12/23 MTN
XS2240133459 MEDTR.GLB HD 20/23
US98936JAB70 ZENDESK 2023 CV
US747262AK96 QVC 13/23
US29278NAL73 ENERGY TRANS 19/23
XS2238787415 MEDTR.GLB HD 20/25
US03073EAS46 AMERI.BERGEN 21/23
USP31925AD54 CORP GRP BANKING 13/23
US832696AU25 J.M.SMUCKER 21/32
US036752AQ61 ELEVANCE HE. 21/23
US88579YAX94 3M CO. 2023 MTN
US281020AJ68 EDISON INTL 2023
US084670BR84 BERKSHIRE HATH.INC.16/23
US88731EAF79 TIME WARNER ENT. 2023
XS1068872925 EIB EUR.INV.BK 14/23 MTN
DE000HLB4DN4 LB.HESS.THR.CARRARA03J/17
USU65478BN50 NISSAN MOTOR ACC. 18/23
XS1379145656 KOC HLDG 16/23 REGS
XS1379158048 PET. MEX. 16/23 MTN
US12189LAM37 BURLINGTON NORTHERN 13/23
US29379VAZ67 ENTERPR.PRODS OP. 2023
XS1379107219 KUWAIT PROJ.CO. SPC 16/23
US134429BE86 CAMPBELL SOUP CO. 18/23
US13645RAK05 CAN.PAC.RAILWAY 2023
US14149YAY41 CARDINAL HEALTH 13/23
AU3CB0251379 INTL FIN. CORP. 2023
USU24044AB24 DEAN FOODS 15/23 REGS
US165167CL94 CHESAPEAKE EN. 2023
XS1571333811 BARCLAYS 17/UND. FLR
DE000A168Y22 K.F.W.ANL.V.16/2023
US30216BHC90 EXPORT DEV CND 18/23
US298785HP47 EIB EUR.INV.BK 18/23
US741503BB15 BOOKING HLDGS 17/23
US984121CQ49 XEROX CORP. 17/23
US912828ZD51 USA 20/23
XS1793294767 STAND.CHAR. 18/24 FLR MTN
XS1791714147 WORLD BK 18/23 MTN
IT0005172322 B.T.P. 16-23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2023
ISIN Name
US018490AQ58 ALLERGAN 2023
XS0874840845 GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN
US36966THT25 GENERAL ELECTRIC 2023 FLR
XS0903433513 AT + T 13/23
XS1854532865 SPAREBK V BOLIG.18/23 MTN
CH0204477290 CAISSE REF.HAB 13-23
US26875PAK75 EOG RESOURCES 12/23
DE000A2GSLF9 DT.PFBR.BANK PF.R.15277
DE000A32VN42 BAUER AG BZR
USP3772NHK11 COLOMBIA 13/23
US26442CAQ78 DUKE ENERGY CAROL.16/23
US25470XAL91 DISH DBS 2023
US35671DAZ87 FREEPORT-MCMORAN 2023
US552953CC35 MGM RES.INTL 2023
XS0830194501 TOTALEN.CAP.INT.12/23 MTN
XS2240133459 MEDTR.GLB HD 20/23
US98936JAB70 ZENDESK 2023 CV
US747262AK96 QVC 13/23
US29278NAL73 ENERGY TRANS 19/23
XS2238787415 MEDTR.GLB HD 20/25
US03073EAS46 AMERI.BERGEN 21/23
USP31925AD54 CORP GRP BANKING 13/23
US832696AU25 J.M.SMUCKER 21/32
US036752AQ61 ELEVANCE HE. 21/23
US88579YAX94 3M CO. 2023 MTN
US281020AJ68 EDISON INTL 2023
US084670BR84 BERKSHIRE HATH.INC.16/23
US88731EAF79 TIME WARNER ENT. 2023
XS1068872925 EIB EUR.INV.BK 14/23 MTN
DE000HLB4DN4 LB.HESS.THR.CARRARA03J/17
USU65478BN50 NISSAN MOTOR ACC. 18/23
XS1379145656 KOC HLDG 16/23 REGS
XS1379158048 PET. MEX. 16/23 MTN
US12189LAM37 BURLINGTON NORTHERN 13/23
US29379VAZ67 ENTERPR.PRODS OP. 2023
XS1379107219 KUWAIT PROJ.CO. SPC 16/23
US134429BE86 CAMPBELL SOUP CO. 18/23
US13645RAK05 CAN.PAC.RAILWAY 2023
US14149YAY41 CARDINAL HEALTH 13/23
AU3CB0251379 INTL FIN. CORP. 2023
USU24044AB24 DEAN FOODS 15/23 REGS
US165167CL94 CHESAPEAKE EN. 2023
XS1571333811 BARCLAYS 17/UND. FLR
DE000A168Y22 K.F.W.ANL.V.16/2023
US30216BHC90 EXPORT DEV CND 18/23
US298785HP47 EIB EUR.INV.BK 18/23
US741503BB15 BOOKING HLDGS 17/23
US984121CQ49 XEROX CORP. 17/23
US912828ZD51 USA 20/23
XS1793294767 STAND.CHAR. 18/24 FLR MTN
XS1791714147 WORLD BK 18/23 MTN
IT0005172322 B.T.P. 16-23