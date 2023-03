The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2023ISIN NameUS018490AQ58 ALLERGAN 2023XS0874840845 GE CAP.EURO.FUND.13/23MTNUS36966THT25 GENERAL ELECTRIC 2023 FLRXS0903433513 AT + T 13/23XS1854532865 SPAREBK V BOLIG.18/23 MTNCH0204477290 CAISSE REF.HAB 13-23US26875PAK75 EOG RESOURCES 12/23DE000A2GSLF9 DT.PFBR.BANK PF.R.15277DE000A32VN42 BAUER AG BZRUSP3772NHK11 COLOMBIA 13/23US26442CAQ78 DUKE ENERGY CAROL.16/23US25470XAL91 DISH DBS 2023US35671DAZ87 FREEPORT-MCMORAN 2023US552953CC35 MGM RES.INTL 2023XS0830194501 TOTALEN.CAP.INT.12/23 MTNXS2240133459 MEDTR.GLB HD 20/23US98936JAB70 ZENDESK 2023 CVUS747262AK96 QVC 13/23US29278NAL73 ENERGY TRANS 19/23XS2238787415 MEDTR.GLB HD 20/25US03073EAS46 AMERI.BERGEN 21/23USP31925AD54 CORP GRP BANKING 13/23US832696AU25 J.M.SMUCKER 21/32US036752AQ61 ELEVANCE HE. 21/23US88579YAX94 3M CO. 2023 MTNUS281020AJ68 EDISON INTL 2023US084670BR84 BERKSHIRE HATH.INC.16/23US88731EAF79 TIME WARNER ENT. 2023XS1068872925 EIB EUR.INV.BK 14/23 MTNDE000HLB4DN4 LB.HESS.THR.CARRARA03J/17USU65478BN50 NISSAN MOTOR ACC. 18/23XS1379145656 KOC HLDG 16/23 REGSXS1379158048 PET. MEX. 16/23 MTNUS12189LAM37 BURLINGTON NORTHERN 13/23US29379VAZ67 ENTERPR.PRODS OP. 2023XS1379107219 KUWAIT PROJ.CO. SPC 16/23US134429BE86 CAMPBELL SOUP CO. 18/23US13645RAK05 CAN.PAC.RAILWAY 2023US14149YAY41 CARDINAL HEALTH 13/23AU3CB0251379 INTL FIN. CORP. 2023USU24044AB24 DEAN FOODS 15/23 REGSUS165167CL94 CHESAPEAKE EN. 2023XS1571333811 BARCLAYS 17/UND. FLRDE000A168Y22 K.F.W.ANL.V.16/2023US30216BHC90 EXPORT DEV CND 18/23US298785HP47 EIB EUR.INV.BK 18/23US741503BB15 BOOKING HLDGS 17/23US984121CQ49 XEROX CORP. 17/23US912828ZD51 USA 20/23XS1793294767 STAND.CHAR. 18/24 FLR MTNXS1791714147 WORLD BK 18/23 MTNIT0005172322 B.T.P. 16-23