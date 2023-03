Der Kurssturz der Silicon Valley Bank setzt die asiatischen Finanzmärkte heute unter Druck. Die Wall Street fuhr am Vortag schon deutliche Verluste ein. Demnach wird der der DAX am Freitagmorgen zu Handelsbeginn etwa 200 Punkte schwächer erwartet. Warum der US-Arbeitsmarktbericht heute im Fokus der Anleger steht, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast ...

