Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag mit klaren Abschlägen beendet, der negativen Stimmung an den großen europäischen Börsen konnte sich auch der heimische Markt nicht entziehen und der ATX musste mit einem Minus von 1,5% aus dem Handel gehen. Insgesamt herrschte aber auch in Wien eine gewisse Zurückhaltung vor der heutigen Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichtes. Bei den Einzelwerten rückte Lenzing mit der Ergebnisvorlage in das Blickfeld, die Zahlen fielen sowohl beim Nettoergebnis als auch beim operativen Gewinn im vierten Quartal deutlich unter den Erwartungen aus, zusätzlich wurde die Dividende ausgesetzt, dadurch rutschte die Aktie nach dem klaren Gewinn des ...

