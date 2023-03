Vaduz (ots) -Das Impfzentrum Mühleholz hat seinen Betrieb eingestellt und übergibt die Covid-19-Impfungen Anfang April 2023 an das Landesspital in Vaduz.Am Landesspital werden Impfungen erstmals am Mittwoch, 5. April 2023, zwischen 10 und 12 Uhr angeboten. Folgetermine werden mindestens einmal monatlich zur Verfügung stehen. Anmeldungen zu Impfungen (Grundimmunisierung sowie Booster) sind weiterhin über die Impfhotline Tel. +423 236 76 45 zu Bürozeiten möglich.In letzter Zeit sind vermehrt schwere Krankheitsverläufe mit Hospitalisierung aufgetreten. Sowohl die Grundimmunisierung als auch die Booster-Impfungen (frühestens sechs Monate nach vorheriger Impfung oder Infektion) zeigen eine hohe Wirksamkeit gegen das Auftreten von schweren Verläufen einer SARS-CoV-2-Infektion. Insbesondere Personen über 65 Jahren, Personen mit chronischen Krankheiten und Schwangeren wird die Impfung stark empfohlen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904113