Der heutige Handelstag startet schwächer. Besonders die Bank-Aktien geben stark ab. Zurückgeführt werden die Verluste auf den US-Finanzsektor. "Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren, wie etwa Kreditausfälle, mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können. Der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial muss sein Kapital aufstocken. Zudem kündigte das Unternehmen für das erste Quartal einen Milliardenverlust an", erkären die Analysten von Raiffeisen in einem Marktkommentar. Als Belastung für Bankaktien hinzu würden die gesunkenen Renditen am Anleihenmarkt ...

