Unterföhring (ots) -Der Quoten-König ist zurück. Peter Giesel feiert ein glänzendes Comeback am Donnerstagabend bei Kabel Eins. Sein Format "Achtung Abzocke" startet mit hervorragenden 7,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) in die neue Staffel. Insgesamt 2,83 Millionen Zuschauer verfolgten, wie Peter Giesel mit seinem Team dreiste Betrüger überführt (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Im Anschluss punktet das "K1 Magazin" mit guten 6,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.03.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5460107