Bonn (www.anleihencheck.de) - Konjunkturdaten aus der Eurozone signalisieren eine leichte Erholung der Wirtschaft, so die Analysten von Postbank Research.Der weiterhin hohe Preisdruck gefährde aber den Aufschwung. Auch in den USA halte sich die Inflation hartnäckig.Die Erholung der europäischen Wirtschaft nehme Konturen an - die Stimmung in den Unternehmen habe sich zuletzt weiter aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone sei im Februar gegenüber dem Vormonat um 2,0 auf 52,3 Zähler gestiegen. Es sei der höchste Wert seit neun Monaten. Damit habe sich der wichtige Konjunkturfrühindikator vorerst wieder im expansiven Bereich etabliert. Werte ab 50 Punkten würden eine zunehmende Wirtschaftsaktivität signalisieren. Die Stimmungsaufhellung gehe aber ausschließlich auf den Dienstleistungssektor zurück. Dagegen habe sich in der Industrie die Stimmung leicht eingetrübt, obwohl sich die pandemiebedingten Lieferverzögerungen, mit denen die Hersteller in den vergangenen zwei Jahren zu kämpfen gehabt hätten, zunehmend auflösen würden. Außerdem würden die jüngsten Geschäftsberichte europäischer Industrieunternehmen zeigen, dass die Nachfrage Ende 2022 zwar nachgelassen habe, jedoch weniger stark als befürchtet. Allerdings habe das überraschend robuste Umsatzwachstum im 4. Quartal 2022 insbesondere aus hohen Auftragsbeständen resultiert. Überdies sei es den Firmen vielfach gelungen, höhere Kosten auf ihre Kunden abzuwälzen. Künftig könnten die Margen aber stärker als bisher unter Druck geraten. ...

