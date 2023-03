Baden-Baden (ots) -Verleihung am 1. Dezember 2023 im Rahmen des TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden / Preisgeld in Höhe von 5.000 EuroDer Südwestrundfunk (SWR) schreibt den Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik aus. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll junge Komponierende prämieren, die beispielsweise an einer Filmhochschule studiert haben oder bereits ihre ersten Kurzfilme und Fernsehspiele vertont haben. Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Finanziert wird das Preisgeld je zur Hälfte durch die Rolf-Hans Müller Stiftung sowie der Filmförderung der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Verliehen wird der Rolf-Hans Müller Preis im Rahmen des TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden (https://www.fernsehfilmfestival.de/) am 1. Dezember 2023 im Kurhaus Baden-Baden. Der Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 1. Juli 2023.Weitere Informationen zur AusschreibungVorschlagsberechtigt sind Fernsehsender, Filmproduzent:innen, Film- und Fernseh-Hochschulen sowie vergleichbare Einrichtungen. Der oder die vorgeschlagene Komponist:in kann für alle Genres und Formate, also Fernsehfilm, Kinospielfilm, Fernsehserie oder Dokumentation aktiv sein. Die Filme sollten eine Mindestlänge von 70 Minuten aufweisen, die Serienfolgen von mindestens 30 Minuten. Die Produktion muss aus dem deutschsprachigen Raum stammen: Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Internationale Koproduktionen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unter Federführung eines deutschsprachigen Partners hergestellt wurden. Die Produktion muss im Zeitraum November 2022 bis November 2023 fertiggestellt sein. Ein Erstsendedatum ist nicht vorgeschrieben; der Einsendeschluss: ist der 1. Juli 2023.Weitere Informationen zum Preis und zur Einreichung unter: https://www.swr.de/unternehmen/rolf-hans-mueller-preis-fuer-filmmusik-100.htmlUnd unter https://televisionale.deZur Pressemeldung: http://swr.li/ausschreibung-rolf-hans-mueller-preis-fuer-filmmusik-2023Fotos: www.ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5460119