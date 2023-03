Der Schweizer Telekommunikationsdienstleister Mobilezone (ISIN: CH0276837694) wird die Dividende von 0,84 Franken auf 0,90 Franken (ca. 0,91 Euro) je Aktie erhöhen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Beim derzeitigen Kursniveau von 16,54 Franken (ca. 16,69 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 5,44 Prozent. Die Generalversammlung findet am 5. April 2023 statt. Die Dividende wird am ...

