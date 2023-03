Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #14 | Tabuthema Pensionssystem - Wo bleibt der Mut zur Weiterentwicklung? Sozialminister in der interimistischen Expert:innen-Regierung 2019, zuletzt Vorsitzender der Alterssicherungskommission und seit über 30 Jahren mit dem österreichischen Pensionssystem vertraut: das ist Dr. Walter Pöltner. In der aktuellen Folge erklärt er uns, wie er das heimische Pensionssystem reformieren würde, warum er die Alterssicherungskommission als Etikettenschwindel sieht und warum es so lange dauert, unser Pensionssystem an eine sich ändernde Gesellschaft anzupassen. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vbv-gruppe/YouTube: ...

