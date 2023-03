In den vergangenen Quartalen haben die Übernahmeaktivitäten im Biogas-Sektor spürbar an Dynamik gewonnen. Allen voran Öl-Konzerne wie BP oder Shell verstärkten sich und investierten Milliarden-Dollar-Summen. Vor Kurzem ist auch TotalEnergies fündig geworden - und zwar soll in Polen zugekauft werden.Mit der Übernahme des größten Biogasproduzenten in Polen stärkt TotalEnergies sein Portfolio an Erneuerbaren Energien. Es handelt sich hierbei um die Polska Grupa Biogazowa (PGB) mit 130 Mitarbeitern. ...

