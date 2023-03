Allianz betreibt das Versicherungsgeschäft für mittelgroße und große Unternehmen künftig mit einer einheitlichen Strategie

Das neue globale Modell wird die gesamte Bandbreite der Sach-Produkte abdecken und in der Umsetzung durch die lokale Marktpräsenz gestärkt

Kunden und Vertriebspartner profitieren von einer einheitlichen Schnittstelle und einer breiteren Palette von Lösungen

Die Allianz Gruppe hat heute bekannt gegeben, dass sie im Segment der mittelgroßen und großen Kunden also bei Unternehmen oberhalb 10 Mio. Versicherungssumme künftig unter der Marke Allianz mit einem einheitlichen Auftritt als "Allianz Commercial" agieren wird. Dieser integrierte Ansatz umfasst das Geschäft der Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) für große Unternehmenskunden und das Versicherungsgeschäft der operativen Einheiten der Allianz, die in verschiedenen Ländern mittelgroße Firmen versichern.

Der neue integrierte Ansatz antizipiert die zunehmende Globalisierung von Risiken, schließt interne strukturelle Lücken in der Marktabdeckung und erweitert das Produktangebot der Allianz auf lokaler Ebene, um so klare Kundenbedürfnisse aufzugreifen. Kunden und Vertriebspartner werden von einem einheitlichen Underwriting-Ansatz profitieren und Zugang zu harmonisierten Versicherungslösungen haben, die global koordiniert und lokal über eine Marktschnittstelle angeboten werden. Gleichzeitig erhalten die Allianz Mitarbeiter mehr Möglichkeiten für ihre fachliche Weiterentwicklung und berufliche Karriere.

Dieser Schritt ist von grundlegender Bedeutung für die Strategie der Allianz Gruppe, ihre führende Position in der Schaden- und Unfallversicherung auszubauen, indem sie durch skalierbare Plattformen Wachstum erzielt und eine agile Umsetzung fördert.

"Allianz Commercial ermöglicht uns, die Größenvorteile und das gesamte Leistungsspektrum der Allianz zum Nutzen unserer Kunden, Makler und Aktionäre voll auszuschöpfen", sagte Chris Townsend, Mitglied des Vorstands der Allianz SE.

Townsend fügte hinzu: "Die Einführung von Allianz Commercial ist eine schlagkräftige und natürliche Fortsetzung unserer mehrjährigen Strategie zur Skalierung und Globalisierung im Bereich der Unternehmensversicherung."

Die Gründung der Einheit Global Commercial im Jahr 2021, die das Firmenkundengeschäft mit mittelgroßen Unternehmen in Zusammenarbeit mit den lokalen operativen Einheiten der Allianz bisher gesteuert hat, sowie die kontinuierliche Verbesserung der Performance der AGCS haben die Grundlage für das neue Modell geschaffen.

ALLIANZ COMMERCIAL LEADERSHIP:

Allianz Commercial wird in jedem Land bzw. jeder Region einer zentralen Koordination unterstehen, die das gesamte Geschäft von Allianz Commercial repräsentiert. Diese Aufstellung wird die Zusammenarbeit mit Kunden und Vertriebspartnern vereinfachen.

Die Teams, die sich derzeit auf Vertrieb, Underwriting und Kundenbetreuung konzentrieren, werden im Rahmen des neuen integrierten Modells eng zusammenarbeiten. Die rechtlichen Einheiten, die das Versicherungsgeschäft betreiben, und ihre Führung bleiben unverändert.

Joachim Müller wird Allianz Commercial im Rahmen seiner Aufgaben als CEO der AGCS SE leiten und an Townsend berichten. Dirk Vogler, bisher Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG, wurde zum Chief MidCorp Transformation Officer ernannt und berichtet an Müller.

"Mit Allianz Commercial antworten wir auf Feedback aus dem Markt. Dies hat uns ermutigt, das Beste von AGCS mit dem Besten der lokalen Allianz Einheiten zu kombinieren, um mehr Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen", sagte Müller. "Das Ergebnis ist Einfachheit, Klarheit und Konsistenz für unsere Kunden. Wir bieten ihnen eine breitere Produktpalette an von Allianz Multinational bis hin zu Klimalösungen und zwar in einem durchgängig konsistenten Ansatz, der die vertrauten Beziehungen und das lokale Know-how bewährt, das allerorts von unseren Kunden geschätzt wird."

Fotos des Führungsteams von Allianz Commercial finden Sie hier: https://www.allianz.com/de/presse/news/geschaeftsfelder/versicherung/230310_Allianz-Medienmitteilung.html

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro**. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro** für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2021 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro.

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

* Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden.

** Stand: 31. Dezember 2022

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.

Keine Pflicht zur Aktualisierung

Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.

