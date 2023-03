Jossgrund-Oberndorf (ots) -Angesichts steigender Energie- und Lebenshaltungskosten wird nachhaltiges Wohnen immer wichtiger. Nicht nur um den Geldbeutel zu schonen, sondern auch die Umwelt zu schützen. Das von der Unternehmensgruppe Kleespies in Hattersheim (bei Frankfurt am Main) projektierte "Landwehr Quartier" (https://www.landwehr-quartier.de) war bereits im Baufeld 3+4 als KfW40 Effizienzhaus geplant. Nun hat das Projekt eine noch bessere Einstufung mit Nachhaltigkeitsklasse erreicht."Für uns als familiengeführtes und zukunftsorientiertes Unternehmen ist es wichtig, nachhaltig und umweltbewusst zu bauen, um die Belastungen der Umwelt zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu gewährleisten", sagt Geschäftsführer Frank Kleespies.Dank zinsgünstigem KfW-Darlehen von 120.000 Euro und Tilgungszuschuss von 6.000 Euro sowie der provisionsfreien Direktvermarktung durch den Bauträger, eröffnet das Projekt trotz der anhaltenden Herausforderungen und steigenden Kosten vielen Menschen die Möglichkeit, ihren lang ersehnten Wunsch nach einem eigenen Zuhause doch noch zu verwirklichen.Durch die Einhaltung zusätzlicher Kriterien, wie zum Beispiel dem Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien oder der Berücksichtigung der Ökobilanz, kann die "Nachhaltigkeitsklasse" erreicht werden. Das "Landwehr Quartier" erfüllt als KfW40 Effizienzhaus bereits die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und verbraucht etwa 60% weniger Energie als ein vergleichbares, konventionell gebautes Haus.Das Projekt hat außerdem eine Anmeldung zur Zertifizierung bei der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) eingereicht, um seine nachhaltigen Eigenschaften offiziell bestätigen zu lassen. Um das Qualitätssiegel "Nachhaltiges Gebäude" zu erhalten, müssen allgemeine und spezielle Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden erfüllt und nachgewiesen werden.Auf dem ca. 9,7 Hektar großen Gelände in Hattersheim, der ehemaligen Wellpappe-Fabrik und der ehemaligen Sarotti-Schokoladenfabrik, plant Kleespies insgesamt 365 Miet- und Eigentumswohnungen auf sechs Baufeldern. Die Wohnungen bieten zwischen 63 und 124 m² Wohnfläche und sind über einen Aufzug erreichbar. Terrassen und Gartenanteile im Erdgeschoss sowie großzügige Dachterrassen bei den Penthouse-Wohnungen sind geplant. Im Quartier wird außerdem eine Kindertagesstätte errichtet und zusätzliche Gewerbeflächen sind vorgesehen.Pressekontakt:Unternehmensgruppe KleespiesTelefon +49 6059 90692-0info@kleespies.deOriginal-Content von: Kleespies GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161816/5460176