Der Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 165,4 Mio. EUR (Prognose 163 bis 168 Mio. EUR; Vorjahr: 73,3 Mio. EUR), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 139,1 Mio. EUR (Prognose 138 bis 143 Mio. EUR; Vorjahr: 66,1 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 66,2 Mio. EUR oder 13,22 EUR pro Aktie (Vorjahr: 26,4 Mio. EUR bzw. 5,19 EUR pro Aktie) erzielt. Umsatz und EBITDA liegen damit innerhalb der im Dezember veröffentlichten, erhöhten Prognosebandbreite (vgl. Meldung vom 12. Dezember 2022). Insgesamt ...

