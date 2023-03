Der börsenotierte Caterer DO & CO gibt ein Update zur im Jahr 2021 begebenen 100 Mio. Euro Wandelanleihe mit Laufzeit 2026. Mehrere Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben in diesem Jahr erklärt, Wandelschuldverschreibungen in Aktien wandeln zu wollen. Der Wandlungspreises liegt derzeit bei 80,6301 Euro (aktueller Kurs der DO & CO-Aktie ca. 104 Euro). Zum 9. März 2023 hat die Gesellschaft Wandlungserklärungen für Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 16,1 Mio. Euro erhalten. In Summe werden dafür knapp 200.000 neue Aktien ausgegeben (146.103 davon bereits ausgegeben). Die Aktienanzahl wird sich damit auf insgesamt 9.943.671 Aktien und das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 19.887.342 Euro erhöhen. ...

