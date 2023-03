Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 13.03.2023- (Nr. 098) Nach Inkrafttreten der zweiten Stufe des Ölembargos gegen Russland: Erdölimporte nach Deutschland, Januar 2023- (Nr. N016) Beschäftigte in der Gastronomie, Jahre 2019 - 2022- (Nr. 099) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Januar 2023Dienstag, 14.03.2023- (Nr. 100) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 4. Quartal und Jahr 2022- (Nr. 101) Anbau und Ernte von Speisepilzen, Jahr 2022- (Nr. 11) Zahl der Woche: Second Hand im Trend: Private Warenverkäufe, Jahre 2016 - 2022- (Nr. 102) Sterbefallzahlen (vorläufig), Februar 2023 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 15.03.2023- (Nr. 103) Großhandelspreise, Februar 2023- (Nr. 104) Legehennenhaltung und Eiererzeugung, Jahr 2022- (Nr. 105) Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Schuljahr 2022/23- (Nr. 106) Konsumausgaben privater Haushalte, Jahr 2022Donnerstag, 16.03.2023- (Nr. 107) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Januar 2023- (Nr. N017) Preise und Produktion von Glaswaren, Januar 2023 und Jahr 2022Freitag, 17.03.2023- (Nr. 108) Baugenehmigungen, Januar 2023- (Nr. 109) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2022 + Trendindikator für Februar 2023- (Nr. N018) Fleisch: Außenhandel, Produktion, Preise und Konsum, Jahre 2017-2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5460198