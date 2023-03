Leuven (ots) -Viele Gerichte, allen voran Käsespätzle, sind ohne Alpkäse nicht denkbar. Dabei machen ihn nicht nur sein Geschmack besonders, sondern vor allem auch seine handwerkliche Art der Herstellung auf den Alpen.Die Herstellung des Käses beginnt mit dem Melken, das noch von Hand gemacht wird.Im Schnitt sind es 15 Liter Milch pro Kuh und Tag, die Leistung schwankt jedoch und ist von vielen Faktoren abhängig, darunter der Qualität des Futters.Ist der Käsekessel gefüllt, beginnt ein langwieriger Prozess, darunter das Erhitzen der Milch und die Zugabe von Lab, bevor die Käselaibe schließlich reifen können. Für einen Laib Käse werden ca. 100 Liter Milch benötigt.Doch viele Alpbetriebe stehen vor großen Herausforderungen. Dazu zählt nicht nur die Suche nach Personal, sondern auch der Klimawandel. Die Sommermonate sind auch in den Gebirgsregionen inzwischen oft sehr trocken, was nicht nur die Trinkwasserversorgung für die Kühe gefährdet, sondern auch zu Futtermangel führen kann.Trotz allem bleibt zu hoffen, dass die Käsetheke weiterhin um Alpkäse bereichert wird.Den ganzen Artikel (https://www.foodunfolded.com/de/artikel/wie-aus-alpkraeutern-alpkaese-wird), mit weiteren Informationen und Quellenangaben, sowie viele weitere Artikel finden Sie auf der Website (https://www.foodunfolded.com/de/) von FoodUnfolded®.FoodUnfolded® ist eine globale Multimediaplattform, die uns wieder näher bringt, was hinter dem Essen auf unseren Tellern steht, und so dabei hilft, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unseres Ernährungssystems zu finden. Mit fundiert recherchierten Beiträgen wollen wir jeden Einzelnen dazu ermutigen, aufmerksam zu werden, zu nachhaltigen Lösungen beizutragen, und so den Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensmittelsektor zu beeinflussen.Hinter FoodUnfolded® steht ein vielfältiges und diversesTeam, das mit seiner Arbeit auch zum Dialog und Austausch ermutigt, und sein Publikum unter anderem mit Onlineartikeln, Videos und auf Social Media erreicht. FoodUnfolded® wird vom European Institute of Innovation and Technology (EIT) Food unterstützt.Pressekontakt:Bei allen Fragen wenden Sie sich gerne an:Petra FaitschPetra.Faitsch@eitfood.euOriginal-Content von: FoodUnfolded®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156276/5460186