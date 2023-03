Coca-Cola wieder in den Regalen - Wichtige Ereignisse in der nächsten Woche

Werbung







Monatelang fehlten Coca-Cola Produkte in den Regalen des Lebensmittelhändlers Edeka.



Über zwei Monate hinweg fehlten Produkte der Coca-Cola Company in den Regalen von Edeka. Davon war nicht nur das Erfrischungsgetränk Coca-Cola betroffen. Auch die anderen Marken des Unternehmens wie zum Beispiel Fuze Tea, Fanta oder Monster Energy wurden nicht mehr verkauft. Das liegt daran, dass Edeka eine vorgezogene Preissteigerung nicht akzeptieren wollte. Als Reaktion folgten Lieferstopps seitens des Coca-Cola Konzerns. Mittlerweile haben sich die Unternehmen wieder geeinigt und die Produkte werden wieder an Edeka geliefert. Nach Konzernaussagen sei der Umsatz in Deutschland weiterhin niedriger als vor der Pandemie. Grund hierfür ist vor allem das Gastronomiegeschäft, welches einen enormen Rückgang des Geschäfts aufgrund der Pandemie erleben musste. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierten in den 14 deutschen Niederlassungen 6.500 Beschäftigte circa 3,9 Milliarden Liter. Umsatzzahlen des Konzerns liegen nur aus dem Jahr 2021 vor. Hier betrug der Umsatz 2,5 Milliarden Euro.









Quelle: HSBC