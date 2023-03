Köln (ots) -Der Automobil-Club Verkehr und sein Partner 1. FSV Mainz 05 packen beim Klimaschutz gemeinsam an: Im Rahmen der 05er-Klimaverteidiger-Woche rücken die Mainzer alljährlich Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Der ACV hat die diesjährige Ausgabe tatkräftig unterstützt.Als erster klimaneutraler Fußballbundesligist setzt Mainz 05 deutliche und öffentlichkeitswirksame Akzente für den Klimaschutz. Ein fester Bestandteil ist die 2020 initiierte 05er-Klimaverteidiger-Woche. Die diesjährige Aktionswoche fand rund um das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim statt. Von Montag bis Sonntag stand in der Mainzer MEWA ARENA täglich eine Aktion oder Veranstaltung mit Bezug zum Klimaschutz auf dem Programm. Der ACV ist seit 2022 offizieller Partner von Mainz 05 und hat die Aktionswoche als Deutschlands erster klimaneutraler Automobilclub mitgestaltet.Ein Highlight war der Young Climathon: 150 Schüler aus Mainz und der Region erarbeiteten Lösungsansätze für reale Herausforderungen der 05er Klimaverteidiger-Partner. Die Aufgabenstellung vom ACV: Wie lässt sich das E-Paper des ACV Mitgliedermagazins Profil weiter ausbauen und dabei gleichzeitig der Kontakt zu den Mitgliedern stärken? Zum Sieger gekürt wurde der Vorschlag, die E-Paper Ausgabe mit exklusiven Bonus-Inhalten zu bestücken. Aus ACV-Sicht ein lohnender Ansatz, dem der Club bereits nachgeht.Als Höhepunkt der Klimaverteidiger-Woche stand das Heimspiel gegen Hoffenheim im Zeichen des Klimaschutzes. Die über 28.000 Ticketkäufer spendeten dabei einen Betrag von einem Euro im Public- bzw. zehn Euro im VIP-Bereich für Klimabildungsprojekte in Mainz. Der ACV unterstützt die Aktion zusätzlich mit einer Einzelspende in Höhe von 500 Euro. ACV Ortsclub-Mitglieder aus Mainz und Umgebung konnten am Samstag den Mainzer Heimsieg im Stadion mitverfolgen. Am Sonntag schließlich krempelten sie und ACV-Mitarbeiter die Ärmel hoch, um gemeinsam mit Helfern und Fans den am Vortag entstandenen Müll auf dem Stadiongelände und den Wegen zur MEWA ARENA zu entsorgen.Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecher, reichel@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5460268