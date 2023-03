Vorläufige Zahlen - der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 ein außerordentlich hohes Konzernergebnis von 66,2 Mio. Euro erzielt, was 13,22 Euro pro Aktie entspricht. Es ist das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Im Vorjahr lag das Ergebnis noch bei 26,4 Mio. Euro bzw. 5,19 Euro pro Aktie. Der Umsatz der Deutsche Rohstoff-Gruppe beläuft sich in 2022 auf 165,4 Mio. Euro, nach 73,3 Mio. Euro in 2021. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) liegt bei 139,1 Mio. Euro (Vorjahr: 66,1 Mio. Euro), somit liegen Umsatz und EBITDA innerhalb der im Dezember erhöhten Prognosebandbreite. Insgesamt hatte die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose im Laufe des Jahres 2022 aufgrund der guten operativen Entwicklung, der Akquisitionen und der steigenden Öl- & Gas-Preise dreimal erhöht.

