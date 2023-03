Die 3D-Druck-Branche befindet sich weiter in Bewegung. Nachdem in Deutschland der 3D-Metall-Druck-Spezialist SLM Solutions vom japanischen Optoelektronik-Konzern Nikon geschluckt wurde, bahnt sich ein weiterer möglicher Unternehmenszusammenschluss an. Der amerikanische Player Stratasys hat ein Übernahmeangebot erhalten.Bieter ist Nano Dimension aus Israel mit einem Listing an der Tech-Börse Nasdaq (Ticker-Symbol: NNDM). Der Wettbewerber ist laut einer Pressemitteilung bereit, 18 Dollar je Stratasys-Aktie ...

