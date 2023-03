Zentralbanken kaufen weiter Gold ein Im vergangenen Jahr kauften die Zentralbanken 1.136 Tonnen Gold ein, ein Rekord Im Januar 2023 hat Singapur zugeschlagen und die Goldreserven um 45 Tonnen erweitert, so das World Gold Council. Damit hat Singapur so viel Gold in einem Monat gekauft wie seit Juni 2021 nicht mehr. Gleichzeitig ist es der höchste monatliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit August 2000 gibt es diese Aufzeichnungen. Insgesamt besitzt Singapur jetzt fast 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...