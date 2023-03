Die Bergbauindustrie im Wandel der Zeit 2022 war geprägt von zwei unterschiedlichen Halbjahren Im ersten Halbjahr 2022 herrschte noch Optimismus, die Pandemie war auf dem Rückzug und die Rohstoffnachfrage stieg an. Dann erreichte Ende 2022 die Inflation ihren Höhepunkt. Die Bergbaugemeinde wirft nun einen besorgten Blick auf die wichtigen Explorationsbudgets und wie sich diese in 2023 entwickeln werden. Zwar wuchsen die Budgets der Bergbau-Junioren in den letzten Jahren an, aber so leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...