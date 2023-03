HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs Petrolub nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36,50 auf 41 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Schmierstoffherstellers habe die Konsenserwartungen erfüllt, seine Schätzungen aber leicht verfehlt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abstufung begründete er damit, dass die Aktie angesichts des guten Laufs seit Jahresbeginn nicht mehr genug Potenzial für eine Kaufempfehlung habe./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

