Mainz (ots) -Talk zu Themen der Woche mit Journalistin Eva Schulz und Gäst:innen / Ab 16. März 2023 immer donnerstags in der ARD MediathekBei "Deutschland3000 - Die Woche" spricht Eva Schulz in lockerer Atmosphäre mit zwei informierten, meinungsstarken Gäst:innen über relevante Themen der vergangenen sieben Tage. Tiefe Recherchen, gute Fragen, überraschende Perspektiven: Die neue Show von Eva Schulz ist der wöchentliche Check-in, der hilft, Zusammenhänge zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Spielelemente, Rubriken und Input aus der Community den Talk lockern auf. Ab 16. März 2023 jeden Donnerstag in der ARD Mediathek.Der Wochenrückblick mit Eva Schulz und Gäst:innenIm Mittelpunkt jeder Folge stehen die Gäst:innen. "Bei mir treffen sich die klügsten Köpfe unserer Generation, um im schnelllebigen News-Geschehen einen Moment innezuhalten und zu sortieren, was gerade in Deutschland und der Welt passiert. Gib uns 'ne gute halbe Stunde - danach bist du schlauer", sagt Eva Schulz. Alle bringen ihre Expertise, ihre persönlichen Erfahrungen und ihre eigene Haltung in die Gesprächsrunde ein. Die Auswahl der Teilnehmer:innen unterscheidet sich von den bekannten TV-Talk-Runden. "Wir finden unsere Gäste in unseren Feeds. Bei uns sitzt Influencerin neben Journalist, Podcasterin neben Comedian. Viele von ihnen wird man in klassischen Talkshows noch nicht gesehen haben. Durch "Deutschland3000" wird Talk in Deutschland jünger und diverser", betont Eva Schulz. Der rasante und unterhaltsame Talk bringt in 30 Minuten auf den Punkt, was das junge Publikum gerade umtreibt. Es geht dabei um mehr als eine Zusammenfassung der News, hier treffen tiefe Recherchen auf gute Fragen und überraschende Perspektiven. Ein wöchentlicher Check-in, der hilft, Zusammenhänge zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden.Polit-Talk aus dem "Deutschland3000"-KosmosFür funk startete Eva Schulz 2017 mit dem Politikformat "Deutschland3000" auf Instagram und Facebook. 2019 kam für die ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/deutschland3000-ne-gute-stunde-mit-eva-schulz/66261430/) der Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" hinzu, in dem sie Interviews mit prominenten Persönlichkeiten von Pop bis Politik führt. Auch die Show "Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz" in der ARD Mediathek steht für innovativen öffentlich-rechtlichen Journalismus, der sich kritisch, aber stets konstruktiv mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt."Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit LaboM."Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz"Ab 16. März 2023 immer donnerstags in der ARD Mediathek