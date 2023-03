Interessenten gibt es bereits, die sich über Schuldscheindarlehen an dem österreichischen Photovoltaik-Hersteller würden. Energetica will das zusätzliche Kapital vor allem für die Materialbeschaffung nutzen, um die Produktion in Liebenfels weiter hochzufahren.Das vor rund einem Jahr aus der Insolvenz übernommene Unternehmen Energetica Industrie befindet sich nach der Neuausrichtung auf einem guten Weg. Für Februar vermeldete der österreichische Photovoltaik-Hersteller erstmals einen Umsatz von mehr als vier Millionen Euro. Und das Unternehmen will in den kommenden Monaten kontinuierlich weiter ...

