Mainz (ots) -ZDFinfo hat im vergangenen Jahr mit einem Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekordwert erreicht. ZDFinfo blieb somit auch im vergangenen Jahr der erfolgreichste Dokumentations- und Informationssender in Deutschland. Durchschnittlich schalteten 4,20 Millionen Menschen ab 3 Jahren pro Tag den Digitalkanal ein."ZDFinfo steht bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern an der Spitze der öffentlich-rechtlichen Digitalkanäle. Linear und digital überzeugt ZDFinfo mit aktuellen, inhaltsstarken und relevanten Angeboten. Wir werden in unserer Anstrengung, ZDFinfo fest in der Medienwelt jüngerer Menschen zu verankern, nicht nachlassen", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz.Die Social-Media-Angebote bleiben ein zentraler Bestandteil der Digitalkanal-Strategie: Im vergangenen Jahr verzeichnete ZDFinfo auf YouTube mit 4,10 Millionen Views (Sichtungen) pro Monat einen neuen Spitzenwert. Die Zahl der Follower bei Instagram ist im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf fast 700.000 gestiegen.Insgesamt hat ZDFinfo 2022 mehr als 500 Dokumentationen als deutsche Erstausstrahlung gesendet - davon waren rund 200 Auftrags- oder Eigenproduktionen. Mehr als 70 ZDFinfo-Produktionen wurden auch im ZDF-Hauptprogramm gesendet.Eine wichtige Rolle spielen die Angebote des Digitalkanals auch in der ZDFmediathek. Mit 77,5 Millionen Views (Sichtungen) war ZDFinfo im vergangenen Jahr dort das mit Abstand erfolgreichste Angebot im Bereich Information.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5460440