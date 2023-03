Mainz (ots) -3sat positioniert sich verstärkt als digitale Kulturmarke. "3sat bietet für ein kulturinteressiertes Publikum ein anspruchsvolles und unterhaltendes Angebot. Mit Tiefenschärfe und Langzeitbelichtung und dem klaren Fokus auf gesellschaftlich relevante Themen. 3sat bietet dabei auch Online eine Bühne für Comedy und Kabarett mit intellektuellem Anspruch", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz.Im vergangenen Jahr hat 3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, mehrere Ausrufezeichen gesetzt, um auch einem jüngeren Publikum Kulturthemen näher zu bringen. Dazu gehörte eine Dokumentation über die weltweit erfolgreiche Popmusik aus Korea, Dokumentarfilme wie "Zuhurs Töchter", die sich durch einen vorurteilsfreien beobachtenden Blick auszeichnen, wie auch das erweiterte Angebot an Pop-Konzerten unter der Marke "Pop Around The Clock". Der gleichnamige Thementag am 31. Dezember 2022 war der erfolgreichste Pop-Thementag der vergangenen Jahre und verzeichnete mehr als 526.000 Views (Sichtungen) in der 3sat-Mediathek. 2022 hatte die 3sat-Mediathek durchschnittlich 115.000 Views (Sichtungen) pro Tag. Weiterhin erfolgreich ist auch der YouTube-Kanal "Scobel" mit 3sat-Moderator Gert Scobel. 2019 gestartet, zählt das Angebot mittlerweile 128.000 Abonnenten.Auch 2023 stehen zahlreiche Highlights auf dem 3sat-Programm. Im Sommer geht Wladimir Kaminer auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die 3sat-Länder und erkundet Gemeinsamkeiten und Eigenarten. Erwin Pelzig alias Frank-Markus Barwasser fragt unter dem Motto "Scheiß Geld", ob Reiche die besseren Menschen sind. In der Kunstdoku-Reihe "Das Geheimnis der Meister" versucht ein Team aus Expertinnen und Experten die Rätsel großer deutscher Meisterwerke zu entschlüsseln. Zudem stehen im Sommer weitere Konzertaufzeichnungen im Rahmen der "Pop Around The Clock: Summer Edition" an.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5460446