DJ USA und EU wollen Subventionsstreit entschärfen

Von Andrew Duehren und Kim Mackrael

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden sich am Freitag treffen, da die USA und Europa versuchen, ihren Streit über Subventionen für saubere Energietechnologien zu überwinden und die transatlantischen Beziehungen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zu stärken. Seit der US-Kongress im vergangenen Jahr das Klima- und Gesundheitsgesetz (Inflation Reduction Act) verabschiedet hat, haben sich europäische Beamte lautstark über Bestimmungen beschwert, von denen sie befürchten, dass sie ihre eigene Industrie benachteiligen.

Sie haben dabei zum Beispiel die US-Subventionen für Elektrofahrzeuge ins Visier genommen, die neue Anforderungen an die Herkunft der in den Fahrzeugen verwendeten Materialien stellen, sowie eine breitere Palette von Steueranreizen, die nach Ansicht der EU-Beamten Investitionen aus Europa in die USA locken könnten.

Im Rahmen des Treffens zwischen Biden und Von der Leyen werden die USA und die EU neue Initiativen ankündigen, um einige dieser Bedenken zu zerstreuen. Es wird erwartet, dass sie den formellen Beginn von Gesprächen über ein neues Handelsabkommen ankündigen, das sich auf kritische Rohstoffe konzentriert - ein Schritt, der es Mineralien aus Europa ermöglichen soll, eine Beschaffungsanforderung für die US-Subventionen für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.

Es wird außerdem erwartet, dass die beiden Spitzenpolitiker auch die neuen europäischen Pläne zur Subventionierung sauberer Energietechnologien erörtern werden. Vertreter der Biden-Regierung hatten frühere europäische Forderungen nach einer Begrenzung der US-Subventionen für saubere Energie weitgehend abgetan und stattdessen die EU ermutigt, ihre eigenen Subventionen zu erhöhen.

Die EU-Kommission kündigte diese Pläne am Donnerstag an und sagte, sie würden es den Regierungen erleichtern, Steuererleichterungen und andere Vergünstigungen für Unternehmen im Bereich der sauberen Technologien anzubieten und ihnen in einigen Fällen erlauben, die in den USA oder anderswo angebotenen Subventionen zu erhalten.

"Die meisten in der EU wollen eine fortschrittliche Handelsbeziehung über den Atlantik hinweg mit so wenig Hindernissen wie möglich", sagte der irische Handelsminister Simon Coveney. "Was wir nicht wollen, ist, dass EU-Unternehmen bei ihren Geschäften in den USA benachteiligt werden."

Die EU plant, entsprechende Subventionen für bestimmte europäische Sektoren der sauberen Technologien zuzulassen, die nach Ansicht der EU-Beamten durch US-Subventionen gefährdet sind, darunter die Herstellung von Solarzellen, Windturbinen und Batterien. Die Kommission, die sich bemüht hat, den Vorstoß einiger Mitgliedstaaten für rasche Vergeltungsmaßnahmen gegen Washington einzuschränken, wird in der nächsten Woche auch Rechtsvorschriften vorlegen, die darauf abzielen, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und die für die Herstellung sauberer Technologieprodukte erforderlichen Rohstoffe zu sichern.

