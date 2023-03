DJ MARKT USA/US-Arbeitsmarkt und Banken-Sektor im Fokus

Andauernde Sorgen um die US-Banken und der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht, der über das weitere Tempo der Fed-Zinserhöhungen bestimmen dürfte, sind die dominierenden Themen an der Wall Street am Freitag. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent. Das Stellenwachstum auf dem US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar trotz der rasanten Zinserhöhungen der Fed robust geblieben sein. Es wird mit 225.00 neuen Stellen gerechnet, nach 517.000 im Januar.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in dieser Woche erklärt, die Höhe des Zinsschrittes bei der Sitzung am 21. und 22. März werde vor allem von den anstehenden Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten abhängen.

Dazu kommen die negativen Nachrichten aus dem Banken-Sektor, der auch zum Wochenausklang weiter unter Druck stehen dürfte. Die US-Bank SVB hat mit einem Verkauf von Anleihen einen Milliardenverlust eingefahren. SVB Financial, Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank, kündigte zudem eine Kapitalerhöhung an. Die Verluste der SVB werfen die Frage auf, wie viel die Wertpapiere, die die Banken halten, wert sind, wenn sie verkaufen müssen. Mit steigenden Renditen ist es schwieriger geworden, die Bestände zu halten. Das könnte auch andere Banken dazu zwingen, ihre Wertpapiere zu verkaufen oder Zinsen für die Kunden zu erhöhen, was wiederum die Nettozinsmargen beeinträchtigt. Die Aktien von SVB Financial fallen vorbörslich um weitere 40 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um 60 Prozent eingeknickt waren.

Bei den Einzelwerten steht zudem die Oracle-Aktie im Fokus. Das Softwareunternehmen hatte in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines kräftigen Wachstums weniger verdient. Der Umsatz blieb leicht hinter der Erwartung zurück. Die Papiere fallen um 4,4 Prozent.

Für Gap geht es um 8,5 Prozent nach unten. Der Modehändler meldete für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang und eine Verlustausweitung auf 273 von 16 Millionen Dollar vor Jahresfrist.

