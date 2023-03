Zum Wochenausklang ist die Stimmung an den Märkten von Nervosität geprägt. Grund sind neue Zins- und Konjunktursorgen, insbesondere im US-Bankensektor geht die Angst um, nachdem die US-Bank SVB Financial eine Schocknachricht mit massiven Verlusten meldete. Eine schwächere Wirtschaft drückt auch auf den Öl-Preis, was eine Kettenreaktion auslösen kann.

