Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4038/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/17 geht es um den Absturz von fast allen Bankaktien (nur die Addiko hält) und die Hintergründe dazu.Weiters: Eine Frequentis-Initiative mit Flughafen Wien, ein Update von Do&Co zur Wandelschuldverschreibung und einen Spoiler zu 6B47. ATX aktuell: https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/preise-mitglieder/??ISIN=AT0000999982&ID_NOTATION=92866&cHash=49b7ab71e783b5ef2864ad3c8a5cdbc1 Die 2023er-Folgen vom Wiener Börse Plausch (Co-verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...