Neben der Inflation und dem Krieg in der Ukraine sind Zinsen seit über einem Jahr das dominierende Thema an der Börse. Während sie bei Banken für sprudelnde Gewinn sorgen, leiden die zuvor so hoch geflogenen Tech-Werte unter den Anhebungen durch die Notenbanken. Was die steigenden Zinsen für Anlegerinnen und Anleger bedeuten, welche Branchen von ihnen profitieren und wo die Unterschiede zwischen Leit-, Nominal- und Realzins liegen, beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Benjamin Heimlich und Fabian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...