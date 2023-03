Berlin (ots) -Anzahl deutscher Tourist:innen in der Dominikanischen Republik steigt im Vergleich zum Vorjahr um 105 ProzentDer dominikanische Tourismus-Minister David Collado beschließt heute seinen Besuch in Berlin im Kontext der Internationalen Tourismus-Börse (ITB). Seinen Besuch leitete er am Montag mit einer Präsentation im Berliner Adlon Hotel ein und sprach vor mehr als 250 Reiseveranstalter:innen und Reisebüros über das breit aufgestellte Tourismusangebot seines Heimatlandes. Einen Fokus legte er dabei auf Deutschland, einem der wichtigsten europäischen Tourismus-Märkte: Exakt 187.145 Menschen reisten 2022 von Deutschland aus in die Dominikanische Republik, was eine Steigerung um 105 Prozent bedeutet; 2021 waren es lediglich 105.529 gewesen. Das pandemiebedingte Reisetief ist damit überwunden, generell ist eine Erholung in der Tourismusbranche festzustellen: Vor diesem Hintergrund unterzeichneten das Tourismus-Ministerium und die Welttourismusorganisation (UNWTO) in Berlin eine Vereinbarung, wonach der Exekutivrat der Weltorganisation für Tourismus im Mai zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik tagen wird.Collado bedankte sich hierbei für die Treue der deutschen Tourist:innen, die seit Jahren die Dominikanische Republik zu ihrem bevorzugten Fernreiseziel machen. Deutschland rangiert dabei global betrachtet unter den Top 10 der Länder, deren Einwohner:innen 2022 die Karibik-Insel bereisten. "Seit Jahren bevorzugen die Deutschen unser Reiseziel in der Karibik und heute möchte ich mich im Namen der dominikanischen Bevölkerung bedanken, die alle Besucher:innen immer mit dem wärmsten Lächeln empfangen hat", sagte der Tourismus-Minister.90 Prozent der Deutschen Reisenden gaben laut einer Befragung an, jederzeit wiederkommen zu wollen. Darauf ist das Ministerium besonders stolz, das in den vergangenen Jahren verstärkt in Sicherheit und Infrastruktur investiert hat. "Wir sind heute hier in der deutschen Hauptstadt, um die Vielfalt der Dominikanischen Republik zu vermitteln, die alles zu bieten hat, was man sich in der Karibik nur wünschen kann", sagte Minister Collado und verwies auf das breite Spektrum des dominikanischen Tourismusangebots. Er rief Reisebüros, Reiseveranstalter:innen und Vertreter:innen von Fluggesellschaften dazu auf, für die Schönheit der Dominikanischen Republik zu werben: "ein wahres Paradies in der Karibik".Der Minister verbrachte die letzten zwei Tage auf der ITB, wo er unter anderem mit dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und der Mediengruppe Radio Group Gespräche führte, die die Leistungen des Ministeriums für die erfolgreiche Erholung des Tourismus nach der Pandemie würdigten. Im Beisein des Unternehmers Frank Rainieri und des Verwalters der Zentralbank, Samuel Pereyra, unterzeichnete Collado außerdem eine Vereinbarung mit dem Generalsekretär der UNWTO, Zurab Pololikashvili: "Zum ersten Mal wird der Exekutivrat der UNWTO in unserem Land tagen und zum ersten Mal haben wir einen Sitz in diesem Gremium", betonte Minister Collado. Die Zusammenkunft findet vom 16. bis 18. Mai in Punta Cana statt und wird von den 35 Tourismus-Minister:innen, die Mitglieder der Organisation sind, und weiteren 250 Gästen aus der Branche besucht.Pressekontakt:Dr. Björn Weberb.weber@secnewgate.deTel.: +49 30 22 66 79 19Original-Content von: Dominikanische Republik, Ministerium für Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169081/5460527