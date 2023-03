Stratec meldete schwache vorläufige Ergebnisse, die sowohl unter den Erwartungen des Unternehmens als auch unter den Erwartungen von AlsterResearch lagen, und gab einen schwachen Ausblick bekannt. Das Management bestätigte und bekräftigt nun, dass Kunden während der Pandemie viele Käufe vorgezogen haben, die nun fehlen. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass der Umsatz 2023 durch neu eingeführte Systemlösungen getrieben wird, aber der veränderte Produktmix in Verbindung mit Inflation und Produkteinführungskosten sich negativ auf die Margen im GJ23 und darüber hinaus auswirken wird. Stratec steht ein turbulentes Übergangsjahr bevor, das in der Regel nur mit negativen Überraschungen, Sonderabschreibungen sowie höheren Kosten und frustrierten Mitarbeitern einhergeht. Zudem zweifeln die Experten von AlsterResearch an der Preissetzungsmacht von Stratec und senken die Annahmen. Mit einem neuen Kursziel von EUR 63,00 ändert AlsterResearch das Rating auf VERKAUFEN, da noch zu viele Probleme auf Stratec lasten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE





