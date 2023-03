Am 7. März fand in Berlin die deutsche Etappe der Veranstaltung "SHEDE SPIRITS teilt die SHEDE-Weisheit mit der Welt" für die globale Markteinführung von SHEDE statt. Herr Zhai Qian, Wirtschafts- und Handelsgesandter der Botschaft der Volksrepublik China in Deutschland, Herr Schumann, Vorsitzender des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, Herr Xu Yi, Vorsitzender von Fuyu Group, Herr Zhu Jianyi, Geschäftsführer von Fosun Trade, Herr Zhou Hongtu, Vorsitzender der KaiYuan Information Business GmbH, und sonstige hochrangige Gäste, sowie insgesamt mehr als 100 Vertreter aus allen Bereichen, darunter die Chinesische Handelskammer in Deutschland, der Verein zur Förderung der Chinesischen Kultur, die Stiftung Deutsche und Chinesische Kultur, der Verein der chinesischen Unternehmen in Deutschland, der Ehemaligenverein der Tongji-Universität in Berlin, chinesische Unternehmen und der Verein für chinesische Geschäftsleute im Ausland, versammelten sich, um diesen wichtigen Moment mitzuerleben. Herr Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, drückte in einem Online-Video seine Hoffnungen und Wünsche für den Win-Win-Markt für SHEDE SPIRITS und seine Partner aus.

Dieses Event folgte auf die Feier der Handels- und Wirtschaftskreise zum 50. Jahrestag der deutsch-chinesischen diplomatischen Beziehungen in Berlin im Jahr 2022 und die Feier zum Chinesischen Lunarfest 2023 vom Yu Garden Hamburg als ein nächster Auftritt von SHEDE SPIRITS in Deutschland. Dies kennzeichnet den offiziellen Beginn der Marketing- und Vertriebskanalinvestitionen von SHEDE SPIRITS in Deutschland und die Einleitung der eingehenden Geschäftsaktivitäten.

Bei der Veranstaltung hielt Herr Zhai Qian eine Eröffnungsrede und beglückwünschte den erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung mit den Worten: "Der Eintritt von Fosuns SHEDE SPIRITS in den deutschen Markt stellt einen Mikrokosmos für die aktive Integration chinesischer Unternehmen in den globalen Markt dar und ist zugleich ein Beispiel für die intensive und solide deutsch-chinesische Wirtschaftskooperation. Ich hoffe, dass SHEDE SPIRITS und andere chinesische Unternehmen den Schnaps als Medium nutzen und weiterhin zur Förderung der deutsch-chinesischen Wirtschaftskooperation beitragen werden."

Herr Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, dankte den anwesenden Führungskräften und Gästen und begrüßte sie herzlich in einem Online-Video mit den Worten: "Der Alkohol ist eine globale Sprache und auch ein wichtiger emotionaler Träger im täglichen Leben der Menschen. Lasst uns ‚anstoßen und fröhlich chatten'. Schnaps ist das Flaggschiff der Genusssektion von Fosun, und SHEDE ist die Flaggschiff-Plattform der Alkoholindustrie von Fosun. Wir hoffen, dass wir mithilfe des von SHEDE repräsentierten Schnapses den orientalisch-ästhetischen Lebensstil der ganzen Welt vermitteln, gemeinsam mit unseren Partnern den Marktanteil gewinnen und die Weisheit von SHEDE mit der Welt teilen können."

Im Beisein der Gäste wurde außerdem die Kooperationsvereinbarung zwischen SHEDE SPIRITS und der KaiYuan Information Business GmbH unterzeichnet, die dazu beitragen wird, die gereiften Schnäpse von SHEDE auf dem deutschen Markt zu fördern.

Bei dem Festessen konnten die Gäste die Produkte Tun Zhi Hu, Kollektion SHEDE 10-jährige Edition und SHEDE Klassiker verkosten. Der reife und elegante, reiche und vollmundige Geschmack der gereiften Shede Schnäpse und dessen tiefgründige orientalische Lebensästhetik ernteten den begeisterten Applaus der Anwesenden.

Als eines der repräsentativen Unternehmen für die Globalisierung chinesischer Schnäpse wird SHEDE weiterhin mit der Unterstützung von Fosun und Fuyu Group die SHEDE-Weisheit mit der Welt teilen, den Familien auf der ganzen Welt den Genuss mit den chinesischen Schnäpsen bringen und zugleich den Charme der orientalischen Lebensästhetik chinesischer Schnäpse erleben lassen, um die Integration chinesischer und westlicher Kulturen zu fördern.

