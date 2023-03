Die Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland - Thema heute:

SMC-Umfrage: Mehrheit der Deutschen ist sich sicher, dass weitere Unternehmen Deutschland verlassen und ihre Produktion ins Ausland verlegen werden.

Es gibt einen Begriff, der seit langem die Diskussionen zum Arbeitsmarkt beherrscht. "Fachkräftemangel". Und in der Tat suchen Unternehmen in Deutschland händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Dabei wird ein anderes Thema fast ausgeblendet. Das Thema "Abwanderung!" Gemeint ist jetzt aber nicht die von Fachkräften, sondern die Abwanderung von Produktionsbetrieben aus Deutschland.

Die in Egelsbach bei Frankfurt ansässige SMC Deutschland GmbH, ein führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik, hat durch das Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA eine repräsentative Umfrage durchführen lassen, die zu einem erschreckenden Ergebnis geführt hat: Sabine Holocher, Head of Marketing bei SMC:

Sabine Holocher:

"Laut dem Ergebnis dieser Umfrage glauben 62 Prozent der Befragten, dass in naher Zukunft weitere Produktionsbetriebe aus Deutschland abwandern werden. Gründe dafür sind danach hohe Energie-, Produktions- und Personalkosten, zu viel Bürokratie und schwierige politische Rahmenbedingungen."

Ein Großteil der Befragten glaubt, die Unternehmen könnten durch die Optimierungen von Kosten, einer Steigerung der Digitalisierung und durch effizientere Produktion selbst deutlich mehr zur Standortsicherung tun. Auch die Entwicklungen von nachhaltigeren Lösungen könne hilfreich sein. Sabine Holocher:

Sabine Holocher:

"Unsere Wirtschaft und der Produktionsstandort Deutschland stehen massiv unter Druck. Wenn es den Unternehmen schnell gelingt, die eigene Produktion durch nachhaltige und energiesparende Lösungen deutlich effizienter zu machen, wäre das eine echte Chance für Made in Germany. Denn gerade beim Thema Effizienz ist bei vielen Unternehmen noch Luft nach oben".

An diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage, wie man diese Effizienz steigern kann.

Sabine Holocher:

"Entscheidend dabei ist die Automatisierung von Produktionsprozessen. Das sehen wir aktuell in der Automobil- und Verpackungsindustrie, im Bereich Life Sciences oder in der stark wachsenden Batterieproduktion. Mit einem Mehr an Effizienz können bis zu 20 Prozent der Kosten eingespart werden. Gleichzeitig lässt es sich deutlich umweltfreundlicher produzieren."

Diesen Weg beschreitet SMC bereits mit Erfolg. Denn nur so kann ein Portfolio von mehr als 12.000 Basisprodukten mit über 700.000 Varianten für individuelle Kundenlösungen in unterschiedlichsten Bereichen realisiert werden.

