Vaduz (ots) -Zur Stärkung der vielfältigen Beziehungen mit Österreich besuchte Regierungsrätin Dominique Hasler am 9. und 10. März Wien. Aus diesem Anlass fand am Donnerstag, 9. März ein Abendessen zu ihren Ehren im Stadtpalais Liechtenstein statt, an welchem hochrangige österreichische und internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Diplomatie teilnahmen. Dabei bot sich eine hervorragende Gelegenheit für einen Austausch zu unterschiedlichen aktuellen Themen und Ereignissen.Im Zentrum stand dabei die enge Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Österreich in den Bereichen Aussenpolitik und Bildung. Im Rahmen eines Impulsreferats sprach Karin Frick vom Gottlieb Duttweiler Institut zur Frage, wie Künstliche Intelligenz die Bildung verändert.Der Einladung folgten unter anderem Europaministerin Karoline Edtstadler, der frühere Bildungsminister Heinz Fassmann, der Generalsekretär des Aussenministeriums, Peter Launsky-Tieffenthal, sowie die Generaldirektorin der UNO Wien, Ghada Waly.Zudem traf sich Regierungsrätin Dominique Hasler mit der Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, zu einem Arbeitsgespräch. Dabei stand neben der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Europa, insbesondere in Folge des Krieges in der Ukraine, auch der bevorstehende Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarates im Vordergrund, für den auch die Zusammenarbeit der beiden Organisationen (Europarat und OSZE) relevant ist.