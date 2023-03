Vaduz (ots) -



Die amtlichen Schätzer von sieben Kantonen der Ostschweiz und Liechtenstein trafen sich am Freitag, 10. März 2023 zur gemeinsamen jährlichen Tagung in Vaduz. Die Vereinigung kantonaler Grundstückbewertungsexperten befasst sich regelmässig mit Neuerungen im Schätzungswesen und fördert den Austausch und die Diskussion.



Die Fachtagung fand dieses Mal in Vaduz statt. Justizministerin Graziella Marok-Wachter begrüsste die Expertinnen und Experten und würdigte die Vereinigung, die Wissen bündelt und weiterträgt. Sie betonte die Wichtigkeit einer professionellen amtlichen Schätzung, die u.a. dadurch gewährleistet wird, dass sich Fachpersonen regelmässig weiterbilden und austauschen. Neben fachspezifischen Beiträgen aller Kantone gab Karl Laternser, Vorsitzender der Schätzungskommission, einen Einblick in das Schätzungswesen in Liechtenstein.



Pressekontakt:



Ministerium für Infrastruktur und Justiz

Generalsekretariat

T +423 236 64 42

justiz@regierung.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904184

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken