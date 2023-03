Neue Beihilferegeln sollen für mehr Investitionen in Transformationstechnologien führen. Unter anderem können in strukturschwachen Regionen staatliche Mittel bis zur Höhe von vergleichbaren Beihilfen in Drittstaaten gewährt werden.Die Europäische Kommission hat am Donnerstag einen überarbeiteten Beihilferahmen für Transformationstechnologien angenommen. Er soll den Rahmen für die staatliche Förderung der Energiewende verbessern, vor allem durch erleichterte Förderbedingungen für Investitionen in Windkraft, Photovoltaik, Elektrolyseure, Stromnetze und Wärmepumpen. Der "Befristete Krisen- und Übergangsrahmen" ...

