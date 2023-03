Der Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona erwies sich als großer Erfolg. Mehr als 88.000 Besucher und mehr als 2400 Aussteller nahmen an dieser Veranstaltung teil, darunter viele Anbieter und Großhändler von Handyzubehör. Als Europas führender One-Stop-Shop für Mobiltelefonzubehör und Großhändler/integrierte Supply-Chain-Service-Plattform, TVCMALLan diesem digitalen/mobilen Fest teil. TVCMALL mit Sitz in Shenzhen, China, dem Weltzentrum der Elektronik, bietet seinen geschätzten Kunden B2B-Lösungen für den Großhandel, die Beschaffung und die individuelle Anpassung von Handyzubehör. Verschiedene klassische Handytaschen mit Lederausstattung, Ladegeräte mit Multifunktionen und der tragbare Karaoke-Lautsprecher Amorus von TVCMALL wurden von den Teilnehmern hoch gelobt.

Der MWC ist eine der wichtigsten Telekommunikations- und Technologiemessen der Welt. In den vergangenen 4 Tagen wurden Aspekte wie die neuesten Trends in der Mobiltechnologie, einschließlich intelligenter Geräte, 5G-Netzwerke, KI und Digitalisierung, vorgestellt und mit der Welt geteilt.

Während der Messe traf TVCMALL viele alte Kunden und neue Freunde. Viele von ihnen sind wie folgt:

1. Die besten Online-Händler und -Vertreiber für Mobiltelefonzubehör

2. B2C-Plattform-Verkäufer, Dropshipper

3. Offline-Filialisten, Supermarktverkäufer, Telekommunikationsunternehmen

4. Gift-Customize Kunden (vor allem für Regierung, Unternehmen Schulen und andere Agenten)

5. OEM ODM OBM Kunden

6. Einzelhandelsgeschäfte und Reparaturwerkstätten für Mobiltelefone

Viele Kunden arbeiten seit der Gründung von TVCMALL im Jahr 2008 bereits seit über zehn Jahren mit dem Unternehmen zusammen und haben sich gemeinsam mit TVCMALL schnell entwickelt. Sie sprachen TVCMALL ihre hohe Anerkennung und Dankbarkeit für die Bereitstellung von Großhandel, Beschaffung, kundenspezifischen Dienstleistungen und anderen Lieferkettendienstleistungen aus einer Hand aus.

Warum wählen sie TVCMALL als unverzichtbaren und wichtigen langfristigen Partner? Weil TVCMALL einen vollständigen Produktkatalog mit mehr als 600.000 SKU online anbietet und jede Woche 6.000 neue Produkte aktualisiert. Der Großhandelsprozess, die Marketingunterstützung und der Kundenservice sind effizient. TVCMALL hat die gute Absicht, gemeinsam mit seinen Kunden zu wachsen.

Die umfassenden Beschaffungskosten von TVCMALL sind relativ niedrig, die Konsistenz und Stabilität der Dienstleistungen sehr hoch. Deshalb bevorzugen viele Kunden Anbieter von Dienstleistungen aus einer Hand wie TVCMALL.

Während des MWC hat TVCMALL Kontakte zu einigen ausgezeichneten Produktlieferanten und E-Commerce-Dienstleistern (für Mobiltelefone, 3C-Elektronikgeräte und Zubehör) geknüpft.

In absehbarer Zukunft wird TVCMALL mit der kontinuierlichen Verbesserung der Marke TVCMALL und der Plattform seine Mission "Unternehmern zu helfen, ihre Träume von der Gründung und Aufrechterhaltung eines erfolgreichen Einzelhandelsgeschäfts zu verwirklichen" verstärken und an seiner Geschäftsphilosophie "Together we thrive" festhalten. Was die spezifischen Strategien betrifft, so wird TVCMALL die folgenden 4 Richtungen einschlagen:

1. Branding der Plattform Betreiben Sie die TVCMALL-Plattform als eine zukünftige hundertjährige Marke

2. Produktisierung der Dienstleistungen alle Dienstleistungen von TVCMALL mit der Idee der Produktisierung.

3. Produkt Tiefpflügen Der Beste sein.

4. Lokalisierung des TVCMALL-Service Globalisierung und Lokalisierung: Aufbau eines lokalen Marketing- und Serviceteams, tiefgreifendes Verständnis und effizienter Service.

TVCMALL wird Sie 2024 in Barcelona wiedersehen!

