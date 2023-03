Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4034/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Ute Greutter (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4036/ ) bietet mit UKCom Finance verschiedenste Dienstleistungen innerhalb der klassischen Finanzkommunikation an. Schwerpunkt ist Investor Relations mit folgenden Zielen für ihre Kunden: Bekanntheits- und Imagesteigerung und dadurch Wertsteigerung, Vertrauensaufbau und Vorbereitung auf mögliche Krisen, Differenzierung zum Wettbewerb, Aufbau eines USPs am Finanzmarkt, Stärkung der internationale Position, Interesse an der Equity Story, Gewinnung und Halten von Anlegern, Etablierung der Aktie als Markenprodukt. Optimierung der Aktionärsstruktur, faire ...

