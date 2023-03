DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/McCaul: Viele Banken unterschätzen digitalen Wandel

EZB-Bankaufseherin Elizabeth McCaul befürchtet, dass die Banken des Euroraums nicht mit dem digitalen Wandel Schritt halten können. "Ich befürchte, dass viele Banken die Geschwindigkeit der technologischen Innovation und die Dringlichkeit der digitalen Transformation unterschätzen", schrieb McCaul in einem auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Blog-Beitrag.

Deutsche Bank: EZB signalisiert für Mai keine Verlangsamung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Analysten der Deutschen Bank am Donnerstag nächster Woche erneut ein "50+50-Paket" liefern, wenn auch mit starker Datenabhängigkeit. "Präsidentin Lagarde wird zumindest andeuten, dass die aktuellen Daten nicht für eine Abschwächung des Zinserhöhungstempos schon im Mai sprechen", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung am 15./16. März. Sie erwarten eine Anhebung um 50 Basispunkte im März und höchstwahrscheinlich eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte im Mai - es sei denn, die Daten entwickelten sich deutlich anders als erwartet.

BoJ-Chef Kuroda: Zu früh, um über Ende der lockeren Geldpolitik zu diskutieren

Nach Ansicht des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, ist es zu früh, um über das Ende der lockeren Geldpolitik zu diskutieren. Seine jahrzehntelange Politik der geldpolitischen Lockerung habe erfolgreich dazu beigetragen, Japan aus der Deflation zu führen und den Arbeitsmarkt zu verbessern. "Die groß angelegte Lockerung der Geldpolitik hat zusammen mit den verschiedenen Maßnahmen der Regierung die Wirtschaft und die Inflation wirksam angekurbelt", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz.

Baugewerbe nennt Genehmigungszahlen "erschreckend"

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbes (ZDB), Felix Pakleppa, hat beklagt, dass seit Monaten immer weniger Baugenehmigungen erteilt werden. Das werde dramatische Auswirkungen auf den Wohnungsbau im Land haben. "Die Zahlen sind wahrlich erschreckend und beunruhigend zugleich", sagte Pakleppa zu den neuen Statistikdaten, nach denen im Dezember 2022 um 18,1 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt wurden als im Vorjahresmonat und im Gesamtjahr 2022 fast 7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. "Und das Schlimme: Der Rückgang hat sich in den letzten Monaten verfestigt", betonte der ZDB-Hauptgeschäftsführer.

IG-BAU-Chef warnt vor "Desaster auf dem Wohnungsmarkt"

Angesichts der gesunkenen Zahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau hat der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, vor verheerenden Folgen auf dem Wohnungsmarkt gewarnt. "Entweder Bund und Länder schaffen es, das Ruder in den kommenden Wochen noch herumzureißen. Oder wir erleben ein wahres Desaster auf dem Wohnungsmarkt", sagte Feiger der Funke-Mediengruppe. Unterstütze der Staat den Wohnungsbau nicht, werde sich das sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich rächen.

Wirtschaft dringt bei Scholz auf Perspektive jenseits des Krisenmodus

Die deutsche Wirtschaft hat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "eine Perspektive für die Unternehmen jenseits des reinen Krisenmodus" verlangt. "Der Verlust industrieller Wertschöpfung ist keine theoretische Gefahr mehr. Er findet bereits statt", heißt es in einer gemeinsamen Verbändeerklärung zum Spitzengespräch der Wirtschaft mit dem Kanzler in München. Die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine hätten nicht nur schwere humanitäre Folgen, sondern auch tiefgreifende Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Die neuen Belastungen reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands weiter", warnten die Verbände.

Lindner sagt Präsentation des Haushalts 2024 ab

Angesichts offenbar anhaltender Unstimmigkeiten über die Haushaltsaufstellung verschiebt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine für nächsten Mittwochnachmittag angesetzte Präsentation des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan 2023 bis 2027. Die geplante Pressekonferenz sei abgesagt, teilte die Bundespressekonferenz als Veranstalterin mit. Zuvor hatte bereits der Spiegel berichtet, der Terminplan der Ampelkoalition für den Haushalt wackele und die für nächste Woche angesetzte Kabinettsentscheidung über die Eckwerte des Haushalts 2024 stehe auf der Kippe.

Habeck legt Entwurf einer Photovoltaik-Strategie vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat beim ersten Photovoltaik-Gipfel mit Verbänden und Bundesländern den Entwurf einer Photovoltaik (PV)-Strategie vorgelegt. Diese Strategie werde nun öffentlich konsultiert, erklärte das Wirtschaftsministerium. "Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien mit ganzer Kraft vorantreiben und das gelingt nur gemeinsam mit allen Akteuren", sagte Habeck. Man habe im vergangenen Jahr eine neue Dynamik entfacht.

Verdi ruft für kommende Woche zu Warnstreiks im Gesundheitswesen auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen für die kommende Woche zu Warnstreiks im Gesundheitswesen aufgerufen. Für Dienstag und Mittwoch seien bundesweit die Beschäftigten von Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte Verdi in Berlin mit.

EU will Energieverbrauch bis 2030 um mehr als ein Zehntel senken

Die Europäische Union will ihren Energieverbrauch in den kommenden sieben Jahren um mehr als ein Zehntel senken und damit noch unabhängiger von Russland werden und das Klima schützen. Vertreter der Mitgliedsländer und des Europaparlaments verständigten sich in Brüssel auf das verbindliche Ziel, den Endenergie-Verbrauch bis 2030 um mindestens 11,7 Prozent zu senken, wie die Institutionen mitteilten.

USA und EU wollen Subventionsstreit entschärfen

US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden sich am Freitag treffen, da die USA und Europa versuchen, ihren Streit über Subventionen für saubere Energietechnologien zu überwinden und die transatlantischen Beziehungen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zu stärken. Seit der US-Kongress im vergangenen Jahr das Klima- und Gesundheitsgesetz (Inflation Reduction Act) verabschiedet hat, haben sich europäische Beamte lautstark über Bestimmungen beschwert, von denen sie befürchten, dass sie ihre eigene Industrie benachteiligen.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Feb +0,84% (Jan: +0,53%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Feb +5,60% (Jan: +5,77%)

