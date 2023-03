Das Währungspaar EUR/USD konnte am 200er-EMA nach oben abprallen und ist am heutigen Freitag bis zum 10er-EMA angestiegen. Im bisherigen Tageshoch wurden 1,060 USD erreicht. Dann drehte das Währungspaar im Bereich um den 10er-EMA wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze bei 1,058 USD unter dem 10er-EMA. Es könnten weitere Abgaben folgen. Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Long-Position am 200er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...