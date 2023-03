Schaeffler Aktie - der Platow Brief sieht weiter Kaufgelegenheiten. Schaeffler AG (ISIN:DE000SHA0159) ist für Platow derzeit kein Kauf. Vielmehr empfiehlt der Platow Brief zu meiden, seit Jahren sinkende Gewinne werden auch durch niedriges KGV nicht attraktiv. Hier steht warum die Aktie kritishc gesehen wird: Schaeffler - Warten auf nachhaltige Gewinnsteigerungen Gleich eine Reihe von Schlagzeilen haben Schaeffler zuletzt ins Rampenlicht gerückt. Zunächst gab die Großaktionärin und Gründer-Witwe Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann am Freitag (3.3.) bekannt, dass sie ihr Aufsichtsratsmandat niederlegt. ...

