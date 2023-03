Die Woche war getrieben von Zinsängsten oder Zinsfantasien. Der Fed-Chef Jerome Powell befeuerte diese durch Aussagen vor dem US-Senat. Das hat für mehrere Vorzeichenwechsel am Deutschen und am US-Markt gesorgt. Zusätzlich geht es bei der Berichtssaison in die heiße Endphase - jetzt wird offen gelegt, welche Unternehmen wirklich von der konjunkturellen Erholung profitieren, oder doch die Anleger enttäuschen. Alles Spannende aus dieser Woche und die wichtigsten Daten für die nächste Woche erhalten Sie in dieser Sendung von Johanna Krämer und Kübra Anac.