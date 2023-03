München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit?Die Gäste:Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)Frank Thelen (Unternehmer und Start-Up-Investor)Steffen Kampeter (Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände BDA)Karen Malsy (Erzieherin aus Offenbach; Mitglied bei Verdi und der Partei "Die Linke")Sara Weber (deutsch-amerikanische Journalistin und Digitalstrategin, Buchautorin "Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?")Im Einzelgespräch: Jessica Hansen (Malermeisterin; führte in ihrem Unternehmen die Vier-Tage-Woche ein)Drohen Streiks wie seit langem nicht? Bis zu 15 Prozent mehr: Zeigen die aktuellen Lohnforderungen, wie stark Arbeitnehmer mittlerweile sind? Und weiter gedacht: Braucht Deutschland die Vier-Tage-Woche oder einfach mehr Bock auf Arbeit?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5460727