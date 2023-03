ROUNDUP 3: Daimler Truck geht optimistisch ins neue Jahr - Kostenziel verschoben

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat sich nach der Erholung im vergangenen Jahr auch für 2023 viel vorgenommen. Den Umsatz will Vorstandschef Martin Daum dank voraussichtlich steigender Absätze im wichtigen Markt Nordamerika und anziehender Geschäfte mit Finanzdiensten weiter steigern. Das operative Ergebnis soll unerwartet deutlich anziehen. Vergangenes Jahr konnte der Konzern mit hohen Preissteigerungen bereits viel Boden gutmachen, die auch weiter wirken sollen. Bei den hohen Fixkosten geht es aber nicht ganz so schnell voran wie geplant - die Kostensenkungsziele verschob der Vorstand um zwei Jahre nach hinten. Die Aktie rutschte spürbar ab.

ROUNDUP: Hypoport schockt mit Jahresprognosen - Aktie sackt ab

BERLIN - Die eingebrochene Nachfrage nach Immobilienkrediten macht dem Finanzdienstleister Hypoport weiter schwer zu schaffen. Nachdem Privatkunden schon seit vergangenem Sommer immer weniger Darlehen abschließen, rechnet Vorstandschef Ronald Slabke auch 2023 mit schwierigen Zeiten. Demnach dürfte der Umsatz um bis zu zehn Prozent sinken. Beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hält das Management sogar einen Einbruch um bis zu 30 Prozent für möglich, wie das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Berlin mitteilte. Selbst dafür müsse sich der Markt allerdings ein Stück weit normalisieren.

ROUNDUP: Margendruck bei Stratec - Sparprogramm angekündigt

BIRKENFELD - Der Diagnostikspezialist Stratec geht nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr von einem anhaltenden Druck auf die Profitabilität aus. Weiter steigende Kosten sowie die Einführung einer neuen Gerätegeneration in der Tiermedizin dürften die operative Marge 2023 erneut drücken. Gegensteuern will das Unternehmen nun mit einem Spar- und Effizienzprogramm. Details dazu sind jedoch noch unklar. Zudem prüft Stratec weitere Preiserhöhungen.

ROUNDUP: SAP-Rivale Oracle erhöht Umsatz stark - Anleger dennoch enttäuscht

AUSTIN - Der Software-Konzern Oracle hat seine Erlöse im dritten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Februar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd Euro), wie der SAP-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Cloud-Geschäft mit Rechenkapazität und Anwendungen über das Netz gab es ein Plus von 45 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Den Anlegern war das aber noch zu wenig, die Aktie lag am Freitag vorbörslich vier Prozent im Minus.

United Internet macht Ralf Hartings zu neuem Finanzchef

MONTABAUR - Der Internetkonzern United Internet bekommt einen neuen Finanzchef. Ralf Hartings solle zum 1. April auf Martin Mildner folgen, der den Konzern Ende März auf eigenen Wunsch verlasse, teilte die 1&1 -Mutter am Freitag in Montabaur mit. Hartings ist den Angaben nach seit 2021 Finanzvorstand der Konsumenten-Sparte 1&1 Mail und Media, in der der Konzern unter anderem seine Marken GMX und Web.de bündelt. Vor seiner Zeit bei United Internet war Hartings international für den Kontrahenten Vodafone und für Verizon Wireless in den USA tätig.

Neue Verhandlungsrunde im Post-Tarifkonflikt begonnen



DÜSSELDORF/BONN - Im Tarifstreit bei der Deutschen Post sind am Freitagnachmittag Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber in Düsseldorf zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammengekommen. In der kurzfristig angesetzten vierten Runde wollen die Tarifparteien einen neuen Versuch unternehmen, sich zu einigen. Beobachter halten es für möglich, dass die Verhandlungen bis in die Nacht dauern werden. Der genaue Tagungsort wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Gewerkschaft fordert von Post deutlich besseres Angebot

BONN - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hält die Gewerkschaft Verdi den Druck hoch. Wenn sich der Konzern in der vierten Verhandlungsrunde nicht bewege und kein "materiell deutlich verbessertes Angebot vorlegt, gehen wir nächste Woche in den Streik", sagte der Landesfachbereichsleiter von Verdi Baden-Württemberg, Andreas Henze, der Deutschen Presse-Agentur. Er ist Mitglied der Verhandlungskommission der Gewerkschaft. Am Freitag wollen Verdi und die Post an den Verhandlungstisch zurückkehren, die vierte Gesprächsrunde in Düsseldorf dürfte bis Samstag andauern. Verdi fordert ein Entgeltplus von 15 Prozent, was die Post für wirtschaftlich nicht tragfähig hält.



Weitere Meldungen



-Zulieferer Schaeffler will russisches Werk verkaufen

-Risse an zwei weiteren französischen Atomkraftwerken entdeckt -Mars nimmt Wrigley's Streifenkaugummis vom Markt

-Landesweite Streiks in Belgien - Züge nach Deutschland fallen aus -Weltgrößte Saatgutbank in England feiert Meilenstein von 40 000 Arten -Weitere Schritte für gemeinsames Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF -ROUNDUP 2: Verärgerte Passagiere - Lange Warteschlangen am Münchner Flughafen -Österreichs Kanzler unterstützt Widerstand gegen Verbrenner-Aus -Bahn erneuert Gleise - Einschränkungen auf Strecke Hannover-Berlin -Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Gesundheitswesen auf -Ford will auch in Spanien 1100 Stellen streichen

-Eine Million Batterie-Autos vom Bund gefördert

-Ex-Goldman-Banker in Korruptionsaffäre zu zehn Jahren Haft verurteilt -Inlandstourismus im Januar weiter auf Erholungskurs

-Energiebranche fordert Vereinfachungen für Bau von Solaranlagen -Mercedes will 2023 mit Bau von E-Ladesäulen in Deutschland beginnen -Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim wird für fünf Monate voll gesperrt -Roche erhält positives Feedback von FDA für Krebstherapie Polivy -Firmenchef entschuldigt sich für US-Zugunglück und Umweltkatastrophe -DB-Vorstand: Generalsanierungen beginnen nach EM 2024°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



US92343V1044, DE0005552004, DE0005545503, US68389X1054, DE0007164600, DE000STRA555, DE0005089031, DE0005493365, GB00BH4HKS39, DE000DTR0CK8